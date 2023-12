Entraygues-sur-Truyère. Les seniors en rando autour de Cohulet

Malgré un temps maussade, une vingtaine de courageux randonneurs du club des "Seniors sportifs d’Entraygues" s’est donné rendez-vous à Cohulet près du village de Bessuéjouls. Une découverte pour les adhérents de ce club qui, après une randonnée de 8 km, ont pu visiter l’église de Cohulet.

Après avoir emprunté le pont du XIIe siècle en bas de l’église, la joyeuse équipe a atteint le causse de Bozouls en passant par Cédals, accueillis par un troupeau d’oies et de dindons bien bruyants à leur passage. Le temps couvert et pluvieux leur a laissé entrevoir de belles vues sur la vallée du Lot et l’Aubrac avant de redescendre vers la source du ruisseau de Lafous qu’ils ont suivi jusqu’à Cohulet. Deux heures après, le groupe est accueilli dans la petite église à clocher peigne par Daniel et Jeannette, seuls habitants à l’année et coprésidents de l’Association pour la sauvegarde du patrimoine de la paroisse de Cohulet.

Depuis 2021, ils ont entrepris avec d’autres bénévoles et sur les conseils de professionnels, la restauration de cette petite église du XIIe siècle qui tombait en ruine. La visite s’est terminée par un petit goûter offert par l’association.