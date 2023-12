Stéphane Vitel, 48 ans, avait été retrouvé mort à l'intérieur du collège Pierre-Simon de Laplace à Lisieux (Calvados), dont il était le principal, le 11 août 2023. De nombreuses zones d'ombre entouraient encore ce drame.

Un mystère entourait encore les causes de la mort de Stéphane Vitel, 48 ans. Le corps du principal du collège Pierre-Simon de La Place à Lisieux (Calvados) avait été retrouvé dans l'établissement, le 11 août dernier, par ses proches, avec qui il s'apprêtait à partir en vacances.

"Pas d'intervention d'un tiers"

Selon un communiqué du Parquet de Caen, cité par l'AFP, "les éléments médico-légaux ne permettent pas d'établir l'intervention d'un tiers dans le décès de M. Vitel". L'expertise médicale, qui avait été demandée par le juge d'instruction, privilégie donc, selon Ouest-France, la thèse d'un malaise cardiaque.

Deux individus mis en examen

Quelques heures après avoir découvert le corps sans vie de son mari, Jeanne Mailhos Vitel avait martelé sur BFM TV : "je suis sûre qu'il s'est fait agresser". Elle disait avoir vu une voiture "partir en trombe", juste avant d'entrer dans l'établissement. "Il y avait de la lumière dans une fenêtre du collège, donc il y a eu une intrusion".

Deux individus de 17 et 19 ans avaient reconnu s’être introduits dans l’enceinte du collège Pierre-Simon-de-Laplace le matin du drame. Le procureur de la République Joël Garrigue l'avait annoncé dans un communiqué publié mercredi 16 août.

Mis en examen le même jour pour “effraction dans un établissement scolaire” et “dégradation en réunion de bien d’utilité publique", les deux jeunes affirmaient "avoir quitté les lieux avant l’arrivée de Stéphane Vitel [le principal, NDLR], ce qui semble confirmé par l’exploitation du téléphone de l’un d’eux", selon le parquet, toujours le 16 août.

La famille partait en vacances

Pour rappel, c'est le matin du vendredi 11 août 2023 que le drame s'est produit. Le parquet de Lisieux avait relaté les faits, indiquant que l'alarme intrusion du collège s'était déclenchée, avant 7 heures du matin. Alors qu'il était sur la route des vacances, Stéphane Vitel avait fait demi-tour pour se rendre dans l'enceinte et comprendre pourquoi le dispositif sonore a été activé. Ce qui avait donc expliqué la présence du principal dans le bâtiment, en ce mois d'août et cette période de congés d'été.

Sa femme et ses deux enfants ne le voyant pas revenir, rentraient dans l'établissement. L'une de ses filles faisait alors la terrible découverte et, malgré le massage cardiaque pratiqué par l'épouse de Stéphane Vitel et l'intervention rapide des secours, la victime décédait.