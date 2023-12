Présidentielle en Russie : Vladimir Poutine officiellement candidat à sa réélection, en mars 2024

Quelques heures après l'annonce du dimanche 17 mars 2024 comme date de scrutin pour la Présidentielle en Russie, Vladimir Poutine a officialisé sa candidature. Il vise un cinquième mandat.

Bien que peu de doutes planaient autour de cette officialisation, elle est désormais effective : Vladimir Poutine sera bel et bien candidat lors de la Présidentielle qui animera la Russie, en mars 2024. L'annonce a été faite ce vendredi 8 décembre 2023.

Vers un cinquième mandat ?

Élu en 2000 et en 2004, Vladimir Poutine avait quitté le siège de président russe entre 2008 et 2012, puisqu'il ne pouvait pas cumuler deux mandats consécutifs. Revenu au pouvoir en 2012, il a rallongé la durée du mandat, la faisant passer de quatre à six ans. Réélu en 2018, le natif de Saint-Petersbourg a rendu caduque la mesure limitant un président à œuvrer pendant deux mandats d'affilée. Le voici donc officiellement en lice pour une troisième pige consécutive, la cinquième au total. En cas de victoire, il rempilerait jusqu'en 2030 !

Première présidentielle depuis la guerre en Ukraine

Il s'agira là de la première élection présidentielle depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, lancée le 24 février 2022. Pour Valentina Matvienko, présidente du Conseil de la Fédération, chambre haute du Parlement russe, ce scrutin sera un "point culminant de la réunification" des régions ukrainiennes dont la Russie revendique l'annexion : Donetsk, Lougansk, Zaporijjia et Kherson.

Le scrutin de 2018 s'était tout de même tenu alors que des tensions avec l'Ukraine avaient sérieusement éclaté depuis quatre ans, notamment dans la Crimée et le Donbass. L'élection avait d'ailleurs eu lieu le 18 mars 2018, soit le jour du quatrième anniversaire de l'annexion de la Crimée. Vladimir Poutine avait été réélu dès le premier tour avec plus de 76% des voix.

Rendez-vous le 17 mars

Pour rappel, l'élection présidentielle russe se tiendra le dimanche 17 mars 2024, comme cela a été annoncé il y a 24 heures, le 7 décembre 2023.