Les faits se sont déroulés ce samedi 9 décembre.



Ce samedi 9 décembre, les policiers decazevillois ont constaté qu'un véhicule a effectué une sortie de route sur la RD 840, entre Viviez et Boisse-Penchot, entre le lieu-dit "Les Fargues" à Viviez et le carrefour de Malaval à Boisse-Penchot. Le véhicule a terminé sa course sur le bas-côté, sans gêner la circulation.

L'automobiliste a semble-t-il quitté les lieux par ses propres moyens.