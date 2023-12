Géminides : ce qu'il faut savoir pour ne rien rater des pluies d'étoiles filantes en décembre, le pic arrive bientôt

Les soirs sont couronnés de pluies d'étoiles filantes en décembre, la soirée à ne pas manquer approche.

Elles sont observables tous les soirs depuis le 4 décembre, et le pic du spectacle est attendu pour la nuit de jeudi 14 à vendredi 15 décembre 2023. Comme chaque année à cette période, une pluie d'étoiles filantes fendent le ciel et peut être observée à l'œil nu dans tout l'hémisphère nord.

"Les Géminides doivent leur nom à leur radiant (point dans le ciel d'où semblent venir les étoiles filantes par effet de perspective) situé dans la constellation des Gémeaux", rappelle la Cité de l'Espace de Toulouse. "Ce ne sont bien sûr pas des étoiles qui filent" mais plutôt des météores qui proviennent de poussières semées par l'astéroïde Phaeton.

Comme le détaille la Nasa, Phaeton pourrait être une "comète morte" ou bien une "comète rocheuse", les scientifiques ne savent pas encore comme définir l'objet. Ce qui est sûr, c'est que l'astéroïde tourne en orbite autour du soleil, et pour cette raison ses débris apparaissent chaque année à la même période dans le ciel.

Quel jour et à quelle heure voir le pic des Géminides

Pour être sûr ne pas en rater une miette, le mieux est d'observer le phénomène le plus éloigné possible de toute pollution lumineuse. "Il n'est pas nécessaire de regarder uniquement vers la constellation des Gémeaux. Laissez votre vision s'habituer au ciel nocturne (ne regardez pas votre téléphone portable) et embrassez du regard la voûte céleste", suggère la Cité de l'Espace. Vous pourriez ainsi voir passer plusieurs dizaines d'étoiles filantes par heure.

La pluie d'étoiles filantes la plus intense pourrait se produire à 23 heures, jeudi 14 décembre.

Puis les Ursides jusqu'en fin d'année

Le phénomène est moins marqué que les Géminides, mais jusqu'à 50 étoiles filantes peuvent être observées lors des Ursides sur la période du 17 au 26 décembre. Le pic est prévu pour samedi 23 décembre 2023 à 5 heures du matin.

Cette fois-ci, le radiant se situe dans le Petite Ourse, ce qui signifie que les étoiles filantes seront visibles du côté de l'horizon nord. Les Ursides proviennent de poussières se détachant de la comète 8P/Tuttle.