Rodez : le haras passe en mode sport, le cross va être un véritable galop d’essai ce samedi

La 3e étape du challenge départemental de cross se passe au haras de Rodez ce samedi.

C’est une première ! On connaissait le haras nouvelle version en mode festival avec Festivada, en mode détente avec Rodez plage et le voici en mode sport ! Ce samedi 9 décembre 2023, l’enceinte du haras sera en effet le théâtre de la 3e étape du challenge départemental de cross. Une épreuve organisée par le Stade Ruthénois athlétisme se déroulant habituellement du côté de Vabre, autour du château.

"On a pris la perche tendue par la mairie qui tient à ce que ce lieu soit celui de tous les Ruthénois", souffle Alain Cabaniols, le président du stade Ruthénois athlétisme. "L’idée est également venue du fait que nous prêtons main-forte à la Ronde de Noël qui aura lieu le lendemain, juste à côté. C’est bien de mobiliser les bénévoles en un même lieu".

Le club profite également de l’aubaine d’organiser un tel rendez-vous en plein cœur de ville. Ce qui n’est pas monnaie courante.

Un rendez-vous plus important l'an prochain ?

La compétition prévue aujourd’hui ne concerne toutefois que des jeunes. Ce qui, pour un galop d’essai dans le haras, est idéal. "Il n’y aura pas beaucoup de monde. On a tracé un parcours a minima, empruntant les pistes existantes. Mais il y a vraiment un beau potentiel", relate Alain Cabaniols. Avec l’optique d’organiser un rendez-vous plus important prochainement ? "On va d’abord voir comment cela se passe. Ce qu’en disent les coureurs et les dirigeants de clubs qui vont venir".

Cet après-midi, plus d’une centaine de jeunes de tout le département sont donc attendus. Une première course partira à 14 heures. Quatre départs sont prévus pour des courses allant de 900 mètres à 3, 3 km.

L’occasion aussi pour les Ruthénois d’aller flâner du côté du haras et encourager ces gamins qui devraient, qui plus est, affronter des conditions climatiques guère évidentes.