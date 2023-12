Espalion. Une soirée débat autour du projet de méthanisation de Bozouls

Une soirée de débat et d’information autour du projet de méthanisation de Bozouls, organisée par les associations Bozouls Comtal citoyens et l’Auberge espalionne, s’est déroulée à la salle de la gare. Elle a réuni une cinquantaine de participants. La soirée a été marquée par l’intervention de Bernard Petit, ingénieur chimiste, suivie d’un échange avec le public. Bernard Petit est venu pour mettre en lumière les préoccupations environnementales entourant la méthanisation, souvent perçue comme une solution écologique. Des risques environnementaux tels que le relâchement de CO2, la contamination de l’eau, les transports fréquents, mais aussi les engagements financiers des collectivités, la dégradation immobilière et la pollution de l’air ont été soulevés. En opposition à ce projet, les associations Bozouls Comtal citoyens et Comité Causse Comtal, ainsi que 19 habitants, contestent l’autorisation accordée par arrêté préfectoral du 18 juillet 2023 à la société Biever. Ce recours, déposé le 18 septembre, est en cours d’instruction par le tribunal administratif de Toulouse, malgré la réduction des délais imposée par la loi pour faciliter les projets d’énergies renouvelables.