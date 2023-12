A Decazeville, l’Hôtel des célibataires réduit à un tas de gravats…

Au bord de la RD 840 sur la commune de Viviez, la pelle mécanique de l’entreprise Rouquette TP s’est attaquée à la bâtisse principale de l’Hôtel des célibataires, un bâtiment historique construit en 1907 par l’entreprise Vieille-Montagne pour loger des jeunes hommes ouvriers qui venaient travailler à l’usine. Avec ses 51 chambres et ses parties communes, il incarnait l’épopée industrielle du Bassin decazevillois et la politique sociale et paternaliste de la société des mines et fonderies de zinc.

Un bassin de rétention d’eau à la place

Les premiers coups de pelle ont été un moment fort mais symbolique, la destruction de l’édifice, propriété du département, étant actée depuis de nombreuses semaines.

Selon le Département, la réhabilitation de l’Hôtel des célibataires, placé en zone inondable - à la jonction des ruisseaux du Riou mort, de l’Enne et de la Bastidie - et laissé à l’abandon depuis plus de 20 ans, nécessitait une somme trop importante. Le chantier de démolition, précédé d’une opération de désamiantage, est mené par l’entreprise locale Rouquette TP. Il devrait se terminer avant les fêtes de fin d’année.

Le Syndicat mixte du bassin Célé-Lot médian prendra ensuite le relais pour la construction d’un bassin de rétention d’eau au lieu et place du bâtiment. Le président du Département Arnaud Viala, accompagné du maire de Viviez Jean-Louis Denoit et du conseiller départemental Christian Tieulié, avait visité le chantier mardi.