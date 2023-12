Guerre Israël - Hamas : un week-end de drones et de bombardements, un navire français visé, le point sur le conflit

Alors que les chars israéliens ont atteint le centre de Khan Younès au sud de Gaza, le Hezbollah du Sud-Liban et même indirectement le Yémen et la France sont intervenus dans ce conflit. Récit.

Après d'intenses combats au cours de la nuit, les chars israéliens sont parvenus ce dimanche 10 décembre à forcer le passage jusque dans le centre de Khan Younès dans le cadre de la nouvelle phase de l'offensive militaire israélienne contre le Hamas au sud de la bande de Gaza.

"L'une des nuits les plus atroces" à Gaza

L'air résonnait du grondement sourd et constant des explosions tandis que d'épaisses colonnes de fumée blanche s'élevaient au-dessus de la ville, où des centaines de milliers de civils ont cherché refuge après avoir fui les combats dans d'autres parties de la bande de Gaza.

"Cela a été l'une des nuits les plus atroces, la résistance a été très forte, on pouvait entendre les tirs et les explosions qui n'ont pas arrêté pendant des heures", a dit à Reuters un père de famille arrivé à Khan Younès après avoir fui la ville de Gaza dans le nord du territoire.

A Gaza, plus au nord, les troupes israéliennes tentent de prendre d'assaut les bastions des activistes palestiniens mais se heurtent à une résistance acharnée à Djabalia et dans le quartier de Chedjaïa, selon des habitants. "J'ose dire que ce sont les plus féroces batailles que nous avons entendues depuis des semaines", a dit Nasser, père de sept enfants âgé de 59 ans, réfugié à Djabalia après la destruction de sa maison à Beït Lahiya. Des explosions retentissaient derrière sa voix tandis qu'il parlait.

Attaque des drones du Hezbollah

Le Hezbollah libanais a déclaré avoir tiré ce dimanche des drones chargés d'explosifs contre des positions israéliennes tandis qu'Israël a bombardé le sud du Liban. Selon Tsahal, deux drones ont été interceptés, deux soldats israéliens ont été modérément blessés et plusieurs autres ont été légèrement victimes d'éclats ou d'inhalation de fumée.

En représailles, des avions de chasse israéliens ont effectué des "séries intenses de frappes sur des cibles terroristes du Hezbollah en territoire libanais".

Les violences à la frontière israélo-libanaise depuis l'attaque du Hamas palestinien en Israël le 7 octobre sont les plus graves depuis le conflit de 2006 entre l'Etat hébreu et le Hezbollah.

Des drones yéménites visent une frégate française

Conséquence indirecte de la guerre entre Israël et le Hamas, la frégate Languedoc de la marine française a abattu samedi soir deux drones tirés du Yémen qui se dirigeaient vers elle en mer Rouge, à 110 km des côtes yéménites, a annoncé ce dimanche le ministère des Armées.

Les Houthis, affiliés à l'Iran et qui contrôlent une partie du Yémen, ont menacé samedi de s'en prendre à tous les navires se dirigeant vers Israël en mer Rouge, en geste de soutien aux Palestiniens. Ils ont déjà attaqué plusieurs navires liés à des entreprises ou des hommes d'affaires israéliens ces dernières semaines et se sont notamment emparés d'un cargo le mois dernier en le prenant d'assaut par hélicoptère.

Les Houthis ont aussi tenté de tirer des drones en direction du territoire israélien depuis le début du conflit dans la bande de Gaza