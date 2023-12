Un responsable militaire de Tsahal a évoqué, samedi 16 décembre 2023, le dramatique incident qui a coûté la vie à trois otages israéliens à Gaza, quelques heures plus tôt, et impliquant... l'armée du pays.

Trois otages israéliens ont été tués... par l'armée israélienne, vendredi 15 décembre 2023. Tsahal a donné des éléments concernant ce gravissime incident, qualifié "d'insupportable tragédie" par Benjamin Netanyahu, le Premier ministre.

Tué par des "tirs amis"

Dans une première prise de parole, dans la soirée du vendredi 15, l'armée israélienne annonçait avoir tué trois otages à Gaza, identifiés "par erreur" comme une "menace". Le porte-parole de Tsahal déclarait alors qu'une enquête était immédiatement lancée pour connaître les circonstances de cet incident, affirmant que les victimes avaient été abattues par "des tirs amis".

Drapeau blanc, appel en hébreu...

Un nouveau point a été fait ce samedi 16 décembre 2023. L'incident s'est produit dans une zone de combats intenses où les militants du Hamas opèrent en tenue civile et utilisent des tactiques de tromperie, a précisé le responsable militaire israélien.

Un soldat a vu les otages apparaître à quelques dizaines de mètres des forces israéliennes dans la zone de Shejaiya, a-t-il indiqué. "Ils sont tous sans chemise et ont un bâton recouvert d'un tissu blanc. Le soldat se sent menacé et ouvre le feu. Il déclare qu'il s'agit de terroristes, ils (les militaires) ouvrent le feu, deux sont tués immédiatement", a déclaré le responsable militaire.

Le troisième otage a été blessé et s'est réfugié dans un bâtiment voisin où il a appelé à l'aide en hébreu. "Immédiatement, le commandant du bataillon donne un ordre de cessez-le-feu, mais une nouvelle rafale est tirée en direction du troisième otage, qui meurt lui aussi", a déclaré le responsable militaire. "C'était contraire à nos règles d'engagement."

25 à 28 ans

Vendredi, l'armée a identifié les trois otages comme étant Yotam Haim (28 ans) et Alon Shamriz (26 ans), enlevés dans le kibboutz Kfar Aza, et Samer Talalka (25 ans), enlevé dans le kibboutz voisin Nir Am, tous kidnappés par le Hamas le 7 octobre.

"Une tragédie insupportable"

Sur Twitter, Benjamin Netanyahu, le premier ministre israélien, a réagi, dès vendredi soir. "Avec tout le peuple d'Israël, je baisse la tête avec une profonde tristesse et pleure la chute de trois de nos chers fils qui ont été kidnappés (...) C'est une tragédie insupportable. L'État d'Israël tout entier sera en deuil ce soir", a-t-il déclaré, avant d'afficher son soutien à "nos courageux guerriers qui accomplissent la mission sacrée de rendre les personnes enlevées, même au prix de leur vie".