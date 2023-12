Guerre Israël-Hamas : un agent du Quai d'Orsay tué dans un bombardement israélien, la France exige des explications "dans les plus brefs délais"

Tard dans la soirée du samedi 16 décembre 2023, le ministère français des Affaires étrangères a annoncé la mort d'un agent du Quai d'Orsay, décédé des suites de ses blessures après un bombardement israélien dans la bande de Gaza.

Vive émotion au Quai d'Orsay. Un agent du ministère français des Affaires étrangères est décédé dans le sud de la bande de Gaza, comme l'a annoncé France Diplomatie sur les réseaux, samedi 16 décembre 2023.

Bombardement israélien

Le Quai d'Orsay rapporte avoir appris "le décès de l'un de ses agents, mort des suites de ses blessures lors d'un bombardement israélien à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza". Le ministère explique que la victime avait "trouvé refuge dans la maison d'un de ses collègues du Consulat général de France, aux côtés notamment de deux autres collègues et de nombreux membres de leur famille".

Cette même maison a donc été touchée par un "bombardement israélien mercredi soir (NDLR : le 13 décembre)", qui avait "grièvement blessé notre agent et fait une dizaine de victimes".

La France "condamne" et exige "que toute la lumière soit faite"

Toujours en marge de ce communiqué, le Quai d'Orsay déclare que la France "condamne ce bombardement d'un bâtiment d'habitation qui a causé la mort de nombreux autres civils", et exige "que toute la lumière soit faite par les autorités israéliennes sur les circonstances de ce bombardement, dans les plus brefs délais".

Depuis 21 ans

Le ministère en a dit un petit peu plus concernant le profil de la victime, expliquant que celle-ci "travaillait pour la France depuis 2002. Une partie de sa famille avait pu quitter Gaza pour la France, dans le cadre du dispositif d'évacuation mis en place par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, dans lequel était notamment pris en compte les Français présents à Gaza, les agents de l'Institut français et leurs ayants-droits".

Catherine Colonna en déplacement

La ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, est actuellement en déplacement, ces 16 et 17 décembre 2023. Liban, Israël, Territoires palestiniens : elle fait "le point auprès de ses interlocuteurs sur l’action française articulée autour des trois piliers humanitaire, sécuritaire et politique de l’Initiative pour la paix et la sécurité pour tous du Président de la République".