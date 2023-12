La Loubière. Le marché de Noël au château se prépare

Les nouveaux propriétaires du château de Lioujas organisent un marché de Noël agrémenté de diverses animations, samedi 16 décembre, de 11 heures à 21 heures, et dimanche 17 décembre, de 11 heures à 18 heures.

Dix-neuf producteurs de produits régionaux et créateurs occuperont un stand. Une ferme pédagogique sera présente pour le plaisir des enfants, le pianiste Fred Bonnet accompagné d’une chanteuse animeront le marché et des jeux anciens en bois permettront à tous les visiteurs de se divertir.

L’entrée et ces diverses animations ainsi que l’entrée sont gratuits. Il sera possible de se restaurer sur place avec l’aligot de Léo Chauchard et des étals couverts proposant crêpes, gaufres, dégustation d’huîtres et une buvette.

Les hôtes sont ravis d’ouvrir les portes du Domaine de la Grange et d’y accueillir riverains et chalands à quelques jours des fêtes de fin d’année.

La décoration sera aussi impressionnante que lors de la soirée Halloween. Tous les atouts pour réussir un mémorable marché de Noël ont été rigoureusement préparés par la famille Mendès qui entend ouvrir occasionnellement ce château chargé d’histoire au public dans l’attente de l’ouverture de gîtes en cours d’aménagements.