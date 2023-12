Onet-le-Château. Les délégués de classe du collège des 4C sensibilisés au harcèlement scolaire

Les délégués de classe et du conseil de vie collégienne de 6e et de 5e du collège des Quatre Saisons se sont rendus à Laurière, à Villefranche-de-Rouergue, pour leur formation annuelle, encadrés par Mesdames Bouyssi (CPE), Marty (professeur d’histoire-géographie), Rameaux (assistante d’éducation) et deux animateurs de la MJC, Samuel et Valentin.

Après avoir travaillé sur la mission des délégués de classe, ils ont abordé la thématique de l’année : "Le respect, un rempart contre le harcèlement." Le travail a démarré par un travail d‘acquisition de vocabulaire sur la notion de respect et sa définition. Ensuite, une réflexion approfondie sur le harcèlement a été menée à partir d’analyses de vidéos et d’exercices qui ont permis aux délégués d’acquérir non seulement du vocabulaire, mais aussi de bien comprendre la mise en place, le fonctionnement et les acteurs du harcèlement scolaire.

Les bases posées, ils ont réalisé en groupes diverses productions, allant d’affiches de communication en passant par la rédaction d’une charte du respect au collège et d’un clip vidéo qu’ils ont créé totalement, de la musique au scénario, avec l’aide des animateurs MJC. Ce clip participera au prix "Non au harcèlement", organisé par le ministère chargé de l’Éducation Nationale.

Enfin, pour la journée de la Laïcité, les délégués ont reçu au collège, les élèves de CM2 de l’école des Genets et leur enseignante, dans le cadre de la liaison école-collège, pour leur présenter leur travail autour du harcèlement scolaire, en particulier leur exposition et le clip, qui ont rencontré un vif écho auprès des CM2, déjà sensibilisés par leur enseignante. Des échanges très intéressants ont eu lieu entre collégiens et élèves du primaire. Pour ces derniers, cette visite aura aussi constitué une première approche du collège.