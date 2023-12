Prime des agents territoriaux de l'Aveyron : un préavis de grève déposé pour le vendredi 15 décembre

La CFDT Interco de l’Aveyron a déposé ce vendredi 8 décembre un préavis de grève pour la journée du 15 décembre et réclame le versement, aux agents territoriaux, de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat.



Ce vendredi 8 décembre, la CFDT Interco de l'Aveyron, à travers un communiqué de presse, a fait savoir le dépôt d'un préavis de grève afin d'obtenir la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat. "Les deux syndicats CFDT et CGT du département de l’Aveyron demandent à la collectivité de mettre en place cette prime pour les agents qui peuvent en bénéficier au plus vite", indique le communiqué.

Selon la CFDT Interco de l'Aveyron, il y aurait une différence de traitement entre les différents postes de la fonction publique."Cette prime exceptionnelle est tellement exceptionnelle que pour les agents du département, il faut aller la négocier alors qu’elle est versée automatiquement à l’État et dans l’Hospitalière."

Un préavis de grève pour le 15 décembre

Une prime jugée indispensable, au moment où l'inflation ne cesse d'affecter le pouvoir d'achat des Français. Les différentes mesures prises afin d'y faire face ne sont, selon la CFDT Interco du Département, pas suffisantes. "Les 5 points d’indices supplémentaires au 1er janvier 2024 et la mesure de revalorisation de l’indemnité de repas à 20 euros à compter du mois de novembre 2023 ne sauraient combler l’inflation et la perte de pouvoir d’achat des agents de la collectivité."

Pour faire entendre leurs voix, les agents territoriaux appellent "l’ensemble des personnels du Département à des actions de mobilisations, dont la grève, à partir du vendredi 15 décembre 2023". La même journée, de 9h à 12h, un rassemblement devant l'hôtel du département est prévu.

Arnaud Viala : "Ce dispositif ne me convient pas"

Arnaud Viala, le président du Département a entendu les organisations syndicales récemment en réunion. "Ce dispositif ne me convient pas, a jugé Arnaud Viala chez nos collègues de Midi Libre. C'est un coup de fusil alors que nous nous orientons vers d'autres mesures pour donner un coup de pouce au pouvoir d'achat plus durables. Je suis sensible aux difficultés que rencontrent nos agents et je n'ai pas fermé la porte à une aide, nos sommes en train d'étudier des possibilités."

"Un coût important pour un bénéfice éphémère"

Arnaud Viala avance d'autres arguments à propos de cette aide, pour les 1 600 agents du Département. "Elle est ponctuelle et pour une collectivité comme la nôtre, le coût est important pour un bénéfice individuel éphémère, reprend le président du Département de l'Aveyron. J'ai lu des comparaisons à d'autres collectivités mais la palette de dispositifs que nous proposons est au-delà de ce qui est fait ailleurs. Il y a toujours eu de la bienveillance dans les équipes et j'y tiens beaucoup."

Un rendez-vous doit être proposé aux organisations syndicales en début de semaine, pour entamer un dialogue social.