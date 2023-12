Bozouls. Bozsport nature clôture une belle saison

Le bureau de l’association Bozsport nature a tenu son assemblée générale en ce début décembre, devant une assemblée d’une cinquantaine de personnes, remerciait la mairie de Bozouls représenté par Robert Costes pour son soutien total, et Christian Cussac pour l’Aobo, ainsi que ses partenaires fidèles depuis la création du club.

La présentation du bilan financier avec un solde positif, a pu être exposée par Didier Couderc.

Au niveau sportif, le club prend une nouvelle dimension, avec de gros résultats dans diverses disciplines. Les dernières en date, sur le marathon de Valence (Espagne) Julien Couderc 2 h 31. Léa Gimalac 2e fille sur le 63 km des Hivernales à Roquefort.

Sur route : victoire sur l’Héraultaise pour Thibault Ricard et Julien Couderc. La victoire a également souri à Pierre Delfaut. Le tour du Mont Blanc pour Benjamin Ayral, Jonathan Duval, et Pierre Delfault. Lucas Fabre remporte les 24 heures du GP Albi à 2. Ces victoires sont le fruit du travail accompli par, Charles Clamens, Patrick Ait Fodil, Jérémy Cure, Damien François, Corentin Cros, Sébastien Roland, Nicolas Vacquier. En FFC Route, Corentin Cros 1er et Lucas Fabre 2e du challenge FFC Acces.

En course à pied, Léa Gimalac est montée sur la plupart des podiums de toutes les courses sur lesquelles elle était inscrite.

En course à pied, Honoré Durand, Nicolas Vézinet, Nicolas Vacquier, Olivier Saby, Lionel Galand, on fait de très gros résultats.

Le VTT n’est pas en reste avec Nicolas Vézinet, Nicolas Vacquier, Damien Francois, ils se sont illustrés avec des titres de champions d’Aveyron, et des performances remarquables sur le Roc laissagais et d’Azur.

Le club ne peut que féliciter tous les compétiteurs Bozoulais qui ont pris le départ d’une compétition en 2023.

Bozsport nature a organisé 4 événements qui ont remporté de jolis succès : la course cycliste route Ufolep sur tour d’Alac, la rando VTT, le trail du gourg d’enfer (en août), puis la rando nocturne du trail des Fantômes sur la voie verte en novembre. La commission des sorties exceptionnelles a amené les concurrents en Espagne pour le stage de présaison, Tuchan (à Pâques) et Argelès-Gazost (fin août).

La soirée s’est clôturée chez Puech boissons autour d’une soupe au fromage de Gilles Bayles et beaujolais d’Yves.

Contact : Bozsport Nature Benoit Viguié 06 12 18 11 20

bozsportnature12@gmail.com