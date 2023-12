Brommat. Des cours pour se sentir bien dans l’eau

Depuis la réouverture de ses bassins, l’espace Natura bien être de Pleau-Brommat propose une multitude d’activités au sein de son univers "eau" : aquabike, aquagym, piscine, bébés nageurs, accès balnéo… Et ce n’est pas tout : un cours d’aquaphobie a lieu chaque mercredi à 11 heures pour apprivoiser ou réapprivoiser l’eau à son rythme, avec des techniques d’immersion, de respiration et de flottaison adaptées. Ce cours est dispensé en petit groupe, avec un créneau horaire dédié uniquement à l’aquaphobie, sans autres activités autour. Ces cours sont destinés aux personnes âgées de plus de 16 ans.

Informations auprès de Natura : 05 65 66 22 11 ou natura@ccacv.fr