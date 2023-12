Naucelle. Hélène Puech a soufflé ses 100 bougies

L’établissement La Fontanelle a célébré les 100 ans d’Hélène Puech. Et comme pour tous les résidents centenaires de l’Ehpad, La Fontanelle n’a pas hésité à mettre les petits plats dans les grands !

Pour l’occasion, l’après-midi avait été spécialement créé selon les désirs de sa centenaire. Décorations de circonstance, organisation de la salle afin de recevoir les invités en plus des résidents, animation folklore. La directrice, Mme Balmayer, a pris la parole afin d’accueillir tout le monde et de donner le ton ! "On vit bien et longtemps à La Fontanelle puisque Mme Puech est la 5e centenaire de l’établissement !"

Puis Benjamin Malric est entré en piste avec un spectacle varié et très apprécié de l’assemblée qui n’a pas hésité à venir faire quelques pas de danse sur la piste.

"Nous voilà arrivés au moment tant attendu, l’entrée en scène de la pièce montée" dixit l’animatrice. Un très bon moment que tous étaient heureux de partager avec Hélène Puech.

L’émotion était palpable. Hélène Puech était ravie de partager ce moment avec de nombreux membres de sa famille qui avaient pu faire le déplacement.