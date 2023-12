Téléthon 2023 : département par département, découvrez les promesses de dons

La 37e édition du Téléthon s’est achevée avec plus de 80 M€, soit un niveau de promesses de dons supérieur à celui enregistré en 2022.

La 37e édition du Téléthon, qui avait pour parrain le chanteur Vianney, avec plus de 80 671 222 € collectés par l’association AFM Téléthon, dont 1 831 875 € en Occitanie. Soit, un niveau de promesses de dons supérieur à celui enregistré en 2022, au terme de 30 heures d’émission TV, selon le site des organisateurs. Découvrez les promesses de dons en Occitanie.

Les dons restent ouverts jusqu'au 15 décembre

Important : les dons peuvent encore être comptabilisés jusqu’à ce vendredi 15 décembre 2023 par téléphone (3637) ou en se rendant sur le site dédié du Téléthon sur www.telethon.fr

"Aujourd’hui, nous pouvons parler de vies sauvées, des destins changés, d’espoirs devenus réalités, et c’est grâce à vous ! Les premières victoires tracent la voie et nous ne devons rien lâcher pour donner aux chercheurs les moyens de continuer à transformer leurs découvertes en traitements", a déclaré Laurence Tiennot-Herment, Présidente de l’AFM-Téléthon.

En Occitanie, ce sont sans surprise dans les départements les plus peuplés que les sommes les plus importantes ont été recueillies : près de 500 000 € en Haute-Garonne, 371 203 € dans l'Hérault ou les Pyrénées-Orientales avec plus de 100 000 €.

En Aveyron, les promesses de dons ont augmenté entre 2022 et 2023.

Aveyron : 101 727 € contre 98 000 € en 2022



101 727 € contre 98 000 € en 2022 Lozère : 22 735 €



22 735 € Tarn : 122 728€



122 728€ Tarn-et-Garonne : 70 850€



70 850€ Haute-Garonne : 479 183 €



479 183 € Gers : 53 338 €



53 338 € Ariège : 38 253 €

Lot : 63 581 €