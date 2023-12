Villefranche-de-Rouergue. Un succès long à se dessiner

Au coup de sifflet final, un ouf de soulagement a parcouru les tribunes, tant les Villefranchois ont mis le cœur des supporteurs à rude épreuve. Avec un succès bonifié sur le score de 25-12 (mi-temps 7-9), les Aveyronnais ont montré deux visages totalement différents. Un premier acte terne, brouillon avec une kyrielle de fautes de main et de pénalités.

Un second acte sérieux avec une équipe revenue à ses fondamentaux, une meilleure circulation du ballon et un degré d’engagement, tant offensif que défensif, bien plus élevé. Au cours de la première période, les Rouergats fébriles ont subi le match, sans une once de réussite tant en conquête qu’en attaque. Tout le contraire des visiteurs qui ont attaqué le match sans complexe, vaillants et qui ont pris la direction des opérations sur 3 pénalités contre un essai de Vincent Simioni transformé par Kévin Maucci.

À l’ultime minute du premier acte et sur une action confuse, l’arbitre dégainait un carton rouge très sévère à l’encontre de Florian Puech, avec pour conséquence immédiate, une infériorité numérique à gérer pendant 40 minutes.

Ce coup de sort, au lieu d’accabler les locaux, va leur donner un sérieux coup de boost. C’est une équipe métamorphosée qui va attaquer cette 2e période et enfin montrer son vrai visage. Les visiteurs vont inscrire une nouvelle pénalité, mais on ne le savait pas, ce sera leur dernière morsure. Kévin Maucci va ajouter une pénalité pour rester dans le match. Alternant jeu dans l’axe, jeu au large, les locaux vont imposer leur rythme et ce changement de style sera récompensé par un essai de Tim Chazottes à la 56e minute, Kévin Maucci ajoutant la transformation.

Deux minutes plus tard, nouvelle pénalité de Kévin Maucci. Les locaux venaient de faire un mini-break et la suite du match vaudra par le suspense de l’obtention du point de bonus. Cela arrivera à la 71e minute avec l’essai de Dylan Razoux. Un succès mérité mais long à se dessiner. L’essentiel est acquis mais que de sueurs froides. Maintenant place au derby face à Naucelle.