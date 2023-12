Le Monastère. Carton plein pour les Aînés

Ce dimanche, le quine annuel organisé par le club des Aînés à la salle polyvalente a connu une grande affluence. Tout au long de l’après-midi de très nombreux lots ont été gagnés. Le club tient à remercier toutes les personnes qui ont fait des dons, qui ont participé à l’organisation de cet après-midi. Le club remercie aussi toutes les personnes qui se sont déplacées et ont participé à ce grand moment convivial. Le club indique qu’il est ouvert tous les jeudis, de 14 heures à 18 heures, au centre social et propose aux adhérents un quine suivi d’un goûter et des jeux de société ainsi que des voyages.

Contact : Andrée Alazard

06 30 77 75 93.