Luc-la-Primaube. Elles ont scrappé pour le Téléthon

Les "Scrappeuses" de l’association "A tous Scrap… Scrappons" ont organisé un deuxième atelier pour le Téléthon. Après avoir réalisé une carte magique lors du premier atelier, elles devaient confectionner une boîte à explosion de 10 cm x 10 cm pour les fêtes de fin d’année. Les participantes ont pris en compte les idées et les conseils pour réaliser ces magnifiques petites boitent dans lesquelles elles ont glissé des bougies, des papillotes, des sachets de thé ou d’infusion, des conseils pour prendre soin de soi… Les adhérentes étaient heureuses d’avoir fait découvrir le scrapbooking pour une bonne cause à plusieurs personnes. La participation à cet atelier était de 15 € qui seront entièrement reversés au Téléthon. Deux autres après-midi sont d’ores et déjà programmés les samedis 24 février et 20 avril 2024. Possibilité de vous inscrire sur ats12aveyron@gmail.com