Villefranche-de-Rouergue. Emmeric Le Person honoré pour son investissement bénévole

Le diplôme d’honneur du bénévolat reçu par Emmeric Le Person lors de la soirée organisée à Villeneuve du "Tour de l’Aveyron du bénévolat" est on ne peut plus mérité. Ce Decazevillois est licencié depuis de très nombreuses années à Judo Villefranche, club dont il fait profiter à la fois de ses talents de photographe et de la qualité de son réseau au sein du monde du judo.

Aussi, si le club peut chaque année accueillir un champion sur les tatamis du gymnase du Tricot, il le doit beaucoup à Emmeric Le Person. La venue, entre autres judokas de renom, des sœurs Gneto, d’Alexandre Iddir, de Cyrille Maret, de Cédric Revol, porte sa signature. Et ensuite, il immortalise ces moments exceptionnels avec son appareil photo, pour le plus grand plaisir de tous les judokas. Son investissement bénévole a été relevé par le comité départemental des médaillés de la jeunesse et des sports et de l’engagement associatif et son diplôme remis, lors de cette soirée du bénévolat à Villeneuve, par Pascal Mazet, conseiller régional.