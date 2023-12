Marcillac-Vallon. Foot Vallon poursuit sa route en coupe de l’Aveyron

Les trois équipes seniors de Foot Vallon étaient engagées en coupes départementales. L’équipe I qui recevait Agen-Gages en coupe de l’Aveyron a commencé le match de la pire des façons en encaissant un but dès la deuxième minute à la suite d’un excès de générosité du gardien local Damien Cazals. Sam Ginestet ne tarde pas à égaliser tandis que Lucas Roualdès donne l’avantage à Vallon quelques minutes plus tard. Les visiteurs se rebellent et égalisent sur un contre rondement mené (35e). En toute fin de première mi-temps, Sam Ginestet récidive ce qui permet à Vallon de rejoindre les vestiaires à 3 à 2.

Dès la reprise les visiteurs mettent la pression sans toutefois parvenir à concrétiser leur nette domination, la défense locale faisant bonne garde. Après avoir subi pendant 20 bonnes minutes, Vallon reprend le jeu à son compte et fait la différence en ajoutant deux nouveaux buts dans le dernier quart d’heure par Maël Belet et Mathis Viguié (5 à 2). Un score sévère pour les visiteurs qui auraient mérité lieux et une victoire bonifiée pour Vallon désormais en route vers les 1/8es de finale. En coupe des réserves Braley, l’équipe II a gagné 4 à 3 à Salles-Curan (buts de Gaël Lafon, Jérémy Bonnieux, Mathis Dellac et Louison Guillon).

Quant à l’équipe III, elle s’est inclinée, sans démériter, à Saint-Rome-de-Tarn (3 à 0), en coupe Technicien du sport.