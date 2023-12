Entraygues-sur-Truyère. Les pompiers fêtent la Sainte-Barbe

C’est dans une salle multiculturelle dressée de tables et de couverts, et prête pour les convives, que s’est déroulée la fête de la Sainte-Barbe, patronne des pompiers.

Les sapeurs-pompiers, leur famille, et les anciens pompiers volontaires ont assisté aux discours d’ouverture de la soirée en présence du chef de centre, le capitaine Brouzes, du maire d’Entraygues Bernard Boursinhac, et des maires (ou leur représentant) des communes du Fel, de Sénergues, d’Espeyrac, de Florentin, de Golinhac, de Saint-Hippolyte, des conseillers municipaux, du sénateur et conseiller départemental Comtal Lot et Truyère, Jean-Claude Anglars, du colonel Alleguede, représentant le directeur départemental du Sdis 12, du lieutenant Guioz représentant de l’Union départementale, du capitaine Bony, chef de centre du Carladez, et des représentants des centres d’Estaing, d’Espalion, de Montsalvy et de Saint-Amans ; du major Martin, commandant de la communauté de brigades de Mur-de-Barrez, des gendarmes d’Entraygues et de leur chef, C. Souphron.

Les discours de chacun ont soulevé l’esprit d’entraide et de famille des pompiers, les remerciements pour l’aide à la population, le service de proximité et le professionnalisme des volontaires. Au niveau national, au Sénat, il y a actuellement un travail pour une meilleure reconnaissance du volontariat.

Le renouvellement du label employeur a été remis à la mairie d’Entraygues, pour la disponibilité des employés-pompiers, en journée.

Après la présentation de deux nouvelles recrues, a eu lieu la cérémonie des remises de médailles et des grades : L. Borzycki (10 ans de service), H. Astor et O. Migayrou (20 ans de service), C. Tichit (caporal), X. Tichit (caporal-chef), J. Boutin et S. Ferrary (sergent chef).

La soirée, très conviviale, s’est terminée par un pot de l’amitié.