Rodez : une extension bienvenue pour une Maison des associations plébiscitée

Le deuxième étage de la structure va être aménagé, tout comme une pièce en contrebas, située face au nouveau parking Aubrac-Vallon.

Elle est devenue le QG de bon nombre d'associations ruthénoises et aveyronnaises. La maison des associations, située derrière l'église du Sacré-Coeur, en plein quartier du Faubourg à Rodez vit bien, et va même s'étendre dans les prochains mois.

La municipalité ruthénoise y engage 230 000 € hors taxes, pour aménager le deuxième étage de ce bâtiment, qui était autrefois occupé par le collège du Sacré-Coeur, ainsi qu'une salle située au sous-sol, donnant sur le nouveau parking Aubrac-Vallon, ouvert récemment.

"C'était une demande nombreuse de la part des associations", reconnaît Frédéric Rubio, adjoint municipal en charge des festivités. Il faut dire qu'elles sont environ 80 à prendre place en ces lieux, que ce soit de manière permanente ou occasionnelle.

Accueillir 100 associations

Plus précisément, d'une surface de 230 m², le deuxième étage sera aménagé dans l'esprit du premier, entre bureaux et salles de réunion à destination des associations. Sera également mis à disposition un lieu de rencontre, voulu "plus convivial et intimiste", selon la municipalité.

Quant à la salle du sous-sol, disposant d'un accès extérieur côté parking Aubrac-Vallon, il s'agit en réalité d'une piste de danse d'une surface de 80 m², destinée aux associations folkloriques de Rodez.

En tout cas, du côté de la municipalité, on se déclare satisfaits d'une telle offre. "Cet espace où se regroupent de nombreuses associations permet de créer des échanges, de l'émulation et une certaine entraide entre elles, se réjouit Frédéric Rubio. Et puis, c'est plus facile pour les gens de retrouver de nombreuses associations en un même lieu." Cette "nouvelle" maison des associations sera livrée dans les prochains mois, selon la Ville, elle permettra désormais d’accueillir une centaine d’associations en ces lieux.