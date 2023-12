Tourterelles rieuses, mandarins, canaris couleurs : deux éleveurs de l'Aveyron locaux titrés au championnat de France

Ces championnats ornithologiques se sont déroulés près de Belfort, début décembre. Les Réquistanais y ont brillé.



Après trois ans d’absence en raison de l’épidémie du Covid et de la grippe aviaire qui ont perturbé de nombreux rassemblements, se déroulait à Ronchamp (près de Belfort), le championnat de France ornithologique organisé par l’UOF (union ornithologique de France), qui ne regroupait pas moins de 530 éleveurs pour près de 6 000 oiseaux de toutes catégories.

L’Ornitho-club Albi Ségala était bien représenté avec cinq éleveurs, dont deux éleveurs Réquistanais. Les résultats du concours furent les suivants : Alexandre Trouche de Réquista obtient trois titres de champion de France, avec des tourterelles rieuses. Thierry Trouche de Réquista obtient deux titres de champion de France et un deuxième prix, avec des tourterelles rieuses. Jean-Pierre Bugarel obtient deux titres de champion de France avec des mandarins. Michel Mouragues obtient quatre titres de champion de France et cinq deuxième prix avec des canaris couleur. FrédéricTaquin présentait lui aussi des canaris couleur.

Il est à noter que ces éleveurs étaient présents et avaient présenté en amont leurs plus beaux spécimens lors de l’exposition/bourse aux oiseaux qui s’était tenue à la salle Sansolles de Réquista, les 14 et 15 octobre derniers.

De très bons résultats qui viennent donc couronner cette saison d’élevage pour ces passionnés d’élevage d’oiseaux et de génétique qui ont porté très haut les couleurs de leur club, l’OCAS et les couleurs réquistanaises. Et chacun de leur souhaiter une future saison aussi bénéfique et pourquoi pas la confirmation lors du championnat de France 2024 qui aura lieu bien plus près de chez nous, puisqu’il aura lieu à Agen.