Decazeville. Des idées de cadeaux de lecture à la Maison de la presse

La Maison de la presse de Decazeville dispose d’un large choix de livres et BD pour satisfaire celles et ceux qui sont à la recherche d’un cadeau pour Noël.

Francine Bousquet n’est pas avare en conseils pour orienter ses clients vers tel ou tel ouvrage. Des titres font parler dont le récent roman historique, comme "Les Armes de la lumière" de Ken Follett, ou "Lux" de Maxime Chattam, qui questionne nos vies. Les prix littéraires peuvent bien sûr séduire. Le Goncourt de Jean-Baptiste André, "Veiller sur elle", raconte l’histoire d’un sculpteur nain de génie qui travaille auprès d’un oncle maltraitant.

"Triste tigre" de Neige Sinno est le roman français le plus récompensé en 2023, notamment par le prix Femina, le prix Goncourt des lycéens et le prix littéraire du Monde. Sans oublier "Humus" de Gaspard Koenig, prix Interallié, une histoire de terre et d’hommes, sous fond de crise écologique, dans la grande veine de la littérature réaliste. "J’ai aussi une belle surprise à vous présenter : "Son odeur après la pluie", de Cédric Sapin-Delfour, un récit généreux et poignant sur l’amour et la séparation entre un maître et son chien, à découvrir de toute urgence", confie Francine.

Quant aux auteurs locaux, régionaux et du terroir, Marie-Bernardette Dupuy, Daniel Crozes, Christian Signol, Bernadette Pecassou ne nous ont pas oubliés en cette fin d’année, offrant de belles histoires comme ils savent si bien le faire. Au niveau du Bassin, "1886, l’affaire Watrin" de Pascal Dessaint connaît un joli succès. Tout comme "Geronimo et moi" de Lilian Bathelot. Côté polar, Yoann Lombart a sorti "L’autre Victor", son 2e opus de la série. Victor Norek, le frère d’un certain Olivier, a publié un ouvrage très bien conçu sur l’œuvre de Steven Spielberg.

De grosses sorties devraient combler les amateurs de bandes dessinées, avec notamment Astérix et "L’Iris blanc". On retrouve aussi le 22e album de Gaston Lagaffe et le dernier Black et Mortimer. On pourrait encore parler de la série réalisée par Blacksad. Au rayon jeunesse, "Mortelle Adèle" reste une valeur sûre. "J’ai un autre coup de cœur pour la série "Le grimoire d’Elfie" et de nombreuses autres belles surprises qui vous attendent", conclut Francine Bousquet, qui s’attache à parfaitement conseiller sa clientèle.