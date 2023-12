Le Nayrac. Jean-Adrien Roucous rejoint la confrérie de Saint-Pourçain

Chez les cousins Roucous, patrons aveyronnais de L’Imprévu, à Vitry, on aime la bonne chère et les bonnes bouteilles. Le premier, Alain, officie en cuisine alors que le second, Laurent, accueille les clients et leur propose ses meilleurs crus. Une passion pour le vin qu’il partage avec son fils, Jean-Adrien, qui, à 25 ans, vient d’être intronisé au sein de la Confrérie des vignerons de Saint-Pourçain, tout comme avant lui, en 2005, son père et son oncle. "C’était une surprise", raconte le jeune homme qui comme le veut la tradition, a prêté serment avant de boire "un très grand verre" de saint-pourçain, appellation de l’Allier qui a décroché son AOC en 2009. "Après, ça a été un peu compliqué d’assurer le service, sourit-il. Heureusement, j’ai pu faire une petite sieste l’après-midi." 94 avenue Anatole-France, à Vitry. Tél. : 01 46 72 38 01. Sur Facebook : limprevuvitry