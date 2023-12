Vézins-de-Lévézou. La Chorale des Deux Monts de sortie

L’Ehpad Sainte-Anne de La Primaube accueillait la Chorale des Deux Monts pour une animation dédiée au chant choral, afin de faire passer un moment de détente aux résidents.

De nombreux groupes interviennent dans la maison de retraite, mais se distinguent par le choix du répertoire, les choix musicaux, etc.

La Chorale des Deux Monts a ainsi interprété une douzaine de chants de la variété française. À l’approche de Noël les choristes ont aussi chanté un medley de chants de Noël. Et pour clôturer ce moment et faire participer les anciens, l’incontournable et traditionnel "Se Canto" a été repris en chœur par tous les participants.

La prochaine sortie de ce groupe d’amateurs est prévue à Clairvaux, pour apporter un beau moment aux résidents du Val Fleuri.