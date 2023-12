Luc-la-Primaube. La Fabrèguerie à pied pour une trentaine de retraités actifs

Trente trois marcheurs de la Retraite Active se sont retrouvés pour une randonnée pédestre organisée entre Cône et Giffou à La Fabrèguerie. Annette, Françoise et Roland, chargés du circuit, après la maison "L’Auberge rouge" ont conduit le groupe à travers bois, en suivant des petits sentiers pour rejoindre le plateau. Sur le replat ils ont rejoint Curanhol avant de redescendre dans la vallée. Après avoir traversé le pont sur le Giffou, une photo de famille s’imposait à proximité de la chaussée du "Mouli Nau", autrement dit "Le Moulin neuf" qui tombe en ruine. Les randonneurs qui ont longé le ruisseau pour rejoindre La Fabrèguerie, semblaient ravis de cette randonnée bien que raccourcie à cause des conditions météo.