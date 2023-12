La Maison d’Aubin fidèle à son devoir de Mémoire

Lundi dernier, après avoir tenu en matinée à la "Maison départementale de la Mémoire Résistance Déportation et Citoyenneté d’Aubin" (édition du mercredi 6 décembre) les adhérents de l’Anacr ont fait double journée, car l’après-midi au même lieu, ils ont tenu en compagnie des adhérents de la Fndirp, celle de la Maison.

Une Maison de la Mémoire, co-présidée par Marie Josée Augey (Anacr) et Joël Causse (Fndirp) et donc le fonctionnement et les permanences sont assurés par les bénévoles des deux associations.

Aux élus présents le matin, d’Aubin Michèle Joseph Edmond et Christine Teulier et le député Laurent Alexandre, s’étaient joint la conseillère départementale Graziella Piérini et la représentante de l’Onac Crépon-Pillone.

Marie Josée Moysset, secrétaire de l’Anacr et de la Maison "n’a pas manqué de faire remarquer les imbrications qui existent entre les deux".

"Vous êtes des passeurs de mémoire et dans le contexte actuel, cette maison vous permet de transmettre les valeurs héritées, auprès des jeunes mais aussi des moins jeunes" résume le député.

Graziella Piérini avouera "cela fait du bien que des gens ne se découragent pas et continuent d’agir pour faire vivre ces valeurs de la Résistance".

La secrétaire Marie Josée Moysset notera "il existe beaucoup d’imbrications entre la Maison et l’Anacr, et la commission animation s’est réunie à quatre reprises".

Les temps forts de l’année 2023 ont été l’exposition temporaire de Christian Disandro "Art et Résistance" aux Arcanes du Gua, forte d’une quarantaine d’aquarelles réalisées en 1944 par le maquisard "Christian" dont le fils Christian Disandro porte la Mémoire. Mais aussi la célébration de la Journée nationale de la Résistance à Aubin le 26 mai, l’accompagnement lors des interventions du réalisateur acteur Patrice Guillain et l’implication auprès des jeunes à la Maison et dans les établissements scolaires dans le cadre du concours National de la Résistance et Déportation.

"Une Maison ouverte à tout le monde et dont le fond, livres, photos, documents, témoignages….s’enrichit continuellement", confirme la secrétaire. Pour terminer les projets, il faut ajouter "la signalétique" à la prison de Villefranche-de-Rouergue, une plaquette sur la "colonne du 10 août" et la commémoration du 80e anniversaire des combats de Gelles. Pour l’Onac, Caroline Crépon-Pillonne a apporté des informations sur le fonctionnement de l’Onac et ses relations avec ses partenaires.

Contact Maison Aubin : 06 86 47 79 85.