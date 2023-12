Onet-le-Château. La solidarité a joué à plein

Trois animations et trois ambiances, mais pour une même cause et la mobilisation se poursuit !

Ce samedi soir, l’Athyrium a accueilli un concert donné par le groupe KMYLO. Ce groupe venant du Tarn, proposait une musique pop, rock et blues. Cet évènement était organisé en partenariat avec le Souvenir Français et la Ville d’Onet-le-Château, mais n’a pas attiré les foules, seulement quelques passionnés, mais qui ont été très généreux… Le lendemain à la MDA, c’était au tour de la Retraite sportive des quatre saisons de proposer un thé dansant animé par un des fidèles du Téléthon sur la commune : Pierrot Musette. Et les danseurs ont bien été au rendez-vous pour enflammer le dance-floor et participer en dansant, à ce formidable élan de générosité… On n’oublie pas l’après-midi crêpes proposé par le club de tennis, qui a regroupé tous les gourmands, pour faire "gonfler" la cagnotte destinée à cette noble cause. Vous pouvez encore participer en achetant des billets de tombola (1 €) au foyer des jeunes travailleurs, ou mettre votre don dans l’urne qui est à votre disposition, ou dans celle qui vous attend jusqu’à Noël au café associatif des Costes rouges. Enfin, porté par le Gaeq des Costes Rouges, vous pourrez découvrir la nouvelle pièce de théâtre des seniors de la troupe bruits de couloirs "Télé première". Réservez votre soirée : ce sera le dimanche 7 janvier à 15 heures, à la Maison des associations !