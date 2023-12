Rieupeyroux. La tradition de Noël perpétuée au Théron

En attendant Noël, le bourg du Théron a revêtu ses habits de lumière. Des bénévoles de l’association Génération Le Théron se sont mis au travail pour installer guirlandes et candélabres et sapins dans les rues et décorée la salle de l’Oustalou. Ils ont participé à la mise en place de la crèche Jésus, l’âne, le bœuf, des animaux, le personnage le plus touchant est sans doute l’ange plus que centenaire. Illuminée au cœur de l’église, elle est un cadeau pour tous ceux qui veulent trouver au cœur du Théron un peu de cette joie de Noël. La crèche est visible tous les jours de 9 heures à 18 heures jusqu’au 22 janvier.