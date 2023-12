Canet-de-Salars. Le club de judo de la MJC sur les marches du podium

La saison a bien débuté pour le club de judo de la MJC avec un premier déplacement le 11 novembre au gala de Villefranche-de-Rouergue où Esteban et Benjamin se sont classés 3es, et Zoé 1re en poussine. Le 25 novembre, le déplacement se faisait à Millau pour la première manche du challenge départemental : Anaël (1er) Esteban (NC), Zélie (1re) et Zoé (2e) effectuaient la seconde compétition. C’était aussi au tour d’Anaïs Chauvel, nouvelle licenciée au club et ancien membre de l’équipe de France de ju-jitsu, de se rendre au championnat d’Occitanie. Elle a fait un bon retour à la compétition puisqu’elle a décroché une première place et une sélection au championnat de France de Ju-jitsu Ne-Waza.

Félicitations à tous les petits élèves de Medhi Sablon, un entraîneur heureux !