Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Le monde végétal décliné sous toutes ses formes avec l’artiste Ursula Caruel

"Le végétal est mon sujet de prédilection", indique Ursula Caruel, artiste botanique en résidence l’été dernier sur le territoire du Parc de l’Aubrac. Dernièrement, lors du vernissage de son exposition à la galerie Lenoir, Marc Bories, le maire, acquiesçait : "On a la chance d’avoir cette biodiversité sur le territoire. Plus de 2000 espèces végétales existent entre les vallées et le plateau de l’Aubrac".

"Avec toutes ces plantes", poursuit Ursula Caruel, "il m’a fallu trouver une porte d’entrée pour mon travail, et cette porte c’est l’humain". Elle a alors interviewé plusieurs personnes du territoire, "de tous horizons : habitants, agriculteurs, touristes, connaisseur ou non des plantes…". Les questions posées : quelles plantes aimaient-ils regarder ? Sentir ? Goûter ? Toucher ? Et écouter ? "90 plantes ont été citées, j’ai choisi de travailler sur ces 90 plantes" confie Ursula.

De son travail est née une exposition d’empreintes réalisées à partir de feuilles fraîches ramassées entre St-Geniez et Aubrac, avec une encre épaisse, une méthode utilisée au XVIIIe siècle. Un court-métrage de ses rencontres a aussi été présenté. Ce film sera mis à disposition sur le site du Parc de même que son livre "Laisse danser ta main".

C’est un livre dessin avec des propositions de consignes "qui favorisent la liberté de créer" explique Ursula Caruel.

Il est destiné notamment aux écoles. "Si un enseignant souhaite travailler sur une page avec ses 30 élèves, il peut l’imprimer". L’artiste a également proposé différents ateliers artistiques. " Les gens parlent de leurs souvenirs, cela crée du lien intergénérationnel".

Christine Sahuet, vice-présidente du Parc conclut "À St-Geniez, nous sommes aux portes du Parc et le travail d’Ursula Caruel, qui s’est étiré sur les routes du plateau jusqu’à notre vallée, participe de faire vivre ces liens qui nous unissent depuis toujours à travers les transhumances". "C’est une fierté de pouvoir accueillir des artistes renommés", termine Jean-Pierre Kircher, élu référent Culture au Parc.

Ursula Caruel est intervenue dans le cadre d’une résidence de territoire réalisée avec la communauté de communes des Causses à l’Aubrac et le soutien de la Drac Occitanie et du Parc naturel régional de l’Aubrac.