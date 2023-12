L'incroyable pèlerinage de l'Aveyronnaise Anne Sieben qui fait le tour de France des Saint-Martin

Anne Sieben, une marcheuse américaine qui a parcouru plus de 100 000 kilomètres depuis une quinzaine d'années, a été accueillie à l'occasion de son dernier pèlerinage pédestre, à Saint-Martin-de-Lenne.

Ce fut tout récemment un moment inoubliable et très particulier pour le maire Sébastien Cros et une partie de son conseil municipal. En effet, c’est par un temps pluvieux et maussade qu’ils accueillaient à la mairie, Ann Sieben.

Qui est-elle ? Ann (60 ans) est une pèlerine américaine, une ancienne ingénieure de Denver (Colorado). Depuis une quinzaine d’années, elle a parcouru plus de 100 000 kilomètres à pied à travers 56 pays. Depuis l’été 2021 elle s’est engagée dans un tour de France à pied des 306 communes portant le nom de Saint-Martin.

Chaque année durant trois mois, de novembre à février, Ann réalise une boucle de 3 000 km à pied et relie environ 60 communes Saint-Martin dans son parcours, mais également un certain nombre de communes-étapes entre deux communes Saint-Martin.

Elle entame cette année sa 3e boucle, au départ de la basilique Saint-Martin à Tours, le 11 novembre, vers le sud-est de la France.

Chaque jour elle réalise un parcours de 35 à 40 km environ et, arrive à la mairie de chaque village pour 17 heures. Elle demande en général l’apposition du tampon de la commune à son arrivée. Elle est logée soit chez l’habitant, ou dans un bâtiment communal ou autre lieu pour prendre un peu de repos et repart le lendemain matin pour rejoindre l’étape suivante.

Pour Ann, la motivation de son pèlerinage pour Saint-Martin de Tours est principalement de visiter les communautés rurales de France, de rencontrer les habitants et les élus des villages et d’établir une relation de confiance entre étrangers, un des fondements de la paix. Saint-Martin (316-397) est connu dans toute l’Europe et dans le monde. Il est l’un des plus grands voyageurs européens. Il est devenu figure universelle du fait de son geste de charité avec un pauvre.

Son engagement en faveur de l’égalité, de la tolérance et de la justice pour toutes les couches de la société a permis qu’aujourd’hui encore des milliers de monuments (églises, chapelles…) portent son nom en France. Le message de Saint-Martin bien que remontant au IVe siècle est toujours aussi actuel. C’est après un périple au départ du Cayrol, effectué dans des conditions météo exécrables qu’elle est arrivée à la mairie avec quelques minutes de retard sur l’heure prévue. À son arrivée, tous ont félicité cette femme passionnée et très attachante. Après avoir fait connaissance, le maire a apposé le tampon de la commune. Puis au cours d’un repas pris en commun, elle a pu échanger et raconter quelques anecdotes de son pèlerinage, dans un parfait français. Ce fut une soirée sous le signe de l’amitié, de la convivialité et du partage.

La poursuite de son pèlerinage, l’emmenait en direction de Verrières le lendemain.