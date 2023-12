Alrance. Près de 5 000 € pour le Téléthon

Pour le Téléthon, la population d’Alrance a fait fort cette année encore. Après la rando autour du lac qui a réuni une centaine de marcheurs et le concours de belote qui a connu un franc succès, les dernières manifestations ont encore rassemblé beaucoup de participants : une trentaine de cyclistes ont pris le départ malgré un petit brouillard humide qui ne les a pas découragés.

En suivant, 220 repas truffade-saucisse ont été servis dans une ambiance festive, animée par la disco Pyramidal. Cerise sur le gâteau, les cuisiniers Anaïs et Yannick, gérants du Chaudron, ont chanté durant une petite heure un répertoire connu et apprécié de tous. Quant aux cousettes de l’atelier couture Alrance/Villefranche-de-Panat, elles exposaient et vendaient leurs travaux au profit du Téléthon et ont eu le plaisir de reverser 379 € dans la cagnotte.

Entre toutes ces manifestations, le montant versé par Alrance au Téléthon avoisinera cette année les 5 000 €. Preuve si besoin que tous les participants ont le sens du partage, leur humanité et leur générosité de cœur !