Voiture électrique à 100 € par mois : les modalités de location dévoilées ce jeudi 14 décembre, qui pourra en bénéficier et à quelles conditions ?

La promesse d'Emmanuel Macron d'un "leasing social" pour acquérir un véhicule électrique pour 100 € par mois prend forme. Les modalités du dispositif ont en effet été précisées ce jeudi 14 décembre.

Emmanuel Macron a officialisé ce jeudi 14 décembre le lancement à partir du 1er janvier d'un système de leasing à 100 € par mois pour un véhicule électrique, avec la mise en place d'un site internet dédié, mon-leasing-electrique.gouv.fr.

Le but, c'est qu'on vous aide à acheter des véhicules électriques plutôt produits chez nous", a expliqué le chef de l'Etat dans une vidéo postée sur le réseau social X.

L’écologie à la française, c’est cela : dès janvier, les premiers modèles de voitures électriques en leasing seront disponibles à 100 euros par mois.



Qui sera éligible ?

Le dispositif de "leasing social" à 100 € par mois (hors assurance auto) pour la voiture électrique sera réservé aux ménages les plus modestes et aux gros rouleurs, a indiqué ce jeudi 14 décembre un conseiller de l'exécutif.

Le dispositif concernera les ménages ayant un revenu fiscal par part inférieur à 15 400 € par an et les conducteurs qui parcourent plus de 8 000 km par an - ou aux personnes qui résident à plus de 15 km de leur lieu de travail.

Comment vérifier si l'on peut bénéficier de cette mesure ?

Dès ce vendredi 15 décembre 2023, les personnes intéressées par cette mesure vont pouvoir vérifier sur la plateforme leasing-electrique.gouv.fr créée tout spécialement s'ils sont éligibles ou pas à cette location longue durée d'un véhicule à batterie, neuf ou d'occasion.

Comment réserver un véhicule électrique à 100 € par mois ?

Les candidats éligibles pourront choisir et réserver dès janvier un véhicule sur le site d'un des loueurs conventionnés par l'État pour proposer le leasing social.

Les loyers varieront selon le modèle. Certains à moins de 100 €. D’autres à plus de 100 €. À noter que les acheteurs n'auront pas à payer la première mensualité de ces véhicules ne devant pas coûter plus de 47 000 € et peser 2,4 tonnes.

Quelle est la liste des modèles éligibles ?

Dans la liste, non encore dévoilée, des voitures ciblées par le gouvernement (devant être produites en France ou en Europe et avoir une faible empreinte carbone) se trouvent : la Twingo ZE, la Megane E-tech de Renault.

Stellantis proposera, pour sa part, huit modèles électriques Citroën (la ëc3), Fiat, Jeep, Opel, Peugeot dont la e-208, dont certains seront livrables dès janvier 2024 promet le constructeur.

L'aide de l'Etat représente 13 000 € par véhicule, bonus écologique compris, a précisé le conseiller.

Entre 20.000 à 25.000 véhicules électriques seront mis à disposition à partir de janvier 2024.