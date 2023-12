Escrime : deux épéistes du club de Rodez au championnat de France individuel à Nantes ce samedi

Les meilleurs escrimeurs français ont rendez-vous à Nantes, demain samedi 16 décembre, pour disputer les championnats de France individuels de Division 1. Dans un contexte de course aux places pour les Jeux olympiques, cette compétition pourrait permettre d’en savoir un peu plus sur les niveaux de chacun. Mais les résultats de cette épreuve n’entreront pas en compte dans la sélection olympique, qui se basera sur les épreuves de coupe du monde et les championnats internationaux depuis avril.

L’Escrime Rodez Aveyron sera représenté par deux épéistes, Gaétan Billa et Aymerick Gally. Les deux protagonistes ont des chances de bien figurer, puisqu’ils occupent respectivement le 4e et le 7e rang parmi les Français au classement mondial. Mais leur tâche s’annonce rude, en raison de la forte densité qui existe dans l’épée tricolore, puisque quatre Bleus figurent dans le top 30 mondial. Cela concerne donc Billa (27), mais aussi le désormais ex-Ruthénois Alexandre Bardenet (6), vice-champion de France la saison dernière, lorsqu’il portait encore les couleurs de l’Era. Romain Cannone (7), champion olympique en titre, ainsi que Yannick Borel (24), champion du monde 2018, figurent eux aussi parmi les favoris. L’homme en forme Luidgi Midelton (31) sera lui aussi fortement scruté, après avoir créé la surprise la semaine dernière, en remportant la manche de coupe du monde de Vancouver. En lice lors de cette même épreuve, les deux Ruthénois ont été éliminés au stade des 64es de finale. Le championnat de France pourrait donc leur permettre de se relancer, avant les prochaines échéances déterminantes dans la course à la qualification olympique.