"Il l'a mise dans le coffre", "J'ai honte", le récit d'horreur de Monique Olivier, plus de vingt ans après l'enlèvement d'Estelle Mouzin par Michel Fourniret

La veuve de Michel Fourniret a été interrogée, jeudi 14 décembre, sur l’enlèvement d'Estelle Mouzin le 9 janvier 2003.

C’était le jour fatidique, plus de vingt ans après la disparition d’enfant la plus retentissante peut-être de l’époque récente, en France, Estelle, ces affiches partout, ce combat du père, Éric Mouzin, ces marches organisées chaque année à Guermantes (Seine-et-Marne).

Pendant toute une journée, Monique Olivier a confirmé ses aveux de 2019-2021. Dans un récit d’horreur, qui a glacé la cour et l’auditoire, elle a répété que Fourniret avait enlevé la fillette de 9 ans, l’avait enfermée dans une maison de Ville-sur-Lumes (Ardennes), avait demandé à Monique Olivier d’aller la garder une partie de la journée du lendemain, avant de revenir, de tenter de la violer et de la tuer. Ils auraient ensuite enterré le corps dans une forêt voisine.

"Fourniret me demande de le remplacer à Ville-sur-Lumes (le 10 janvier 2003, NDLR). C’est là que je vois Estelle Mouzin pour la première fois. J’étais révoltée, fâchée, quand j’ai vu cette petite fille", a-t-elle raconté dans un silence de plomb. "Je lui ai parlé un tout petit peu, elle m’a dit qu’elle voulait voir sa maman, je lui ai dit qu’elle allait bientôt la voir. Je l’ai emmenée aux toilettes et je l’ai ramenée dans la chambre où elle était."

Ensuite, Fourniret est revenu dans les Ardennes et elle serait repartie à leur domicile en Belgique, selon son récit. Pendant tout cet épisode, les deux époux se sont relayés pour travailler dans… l’école belge dont ils étaient alors les employés.

"C’est terminé"

Le lendemain, 11 janvier 2003, Fourniret est revenu en Belgique. "Il m’a dit : c’est terminé."

Les deux époux sont ensuite retournés ensemble dans les Ardennes. "Je suis montée à l’étage et je l’ai vu qui déposait la petite sur un rideau de douche ou quelque chose comme ça. Il l’a descendue et l’a mise dans le coffre." Ensuite, ils sont partis dans la forêt et elle serait restée à distance pendant que son mari enterrait le corps.

Depuis trois ans, une dizaine de campagnes de fouilles ont été menées dans ce secteur, sans succès. Interrogée toute la journée pour dire où était exactement le corps, Monique Olivier a répété : "Je ne sais pas."

Les avocats de la famille d’Estelle ont multiplié les questions, mettant en doute cette version et faisant déployer en plein prétoire le matelas où a été retrouvée une trace ADN de l’enfant. Fourniret n’aurait-il pas d’abord séquestré la fillette en Belgique, comme le laissent penser d’autres éléments ? Estelle n’a-t-elle pas dit beaucoup plus de choses à Monique Olivier pendant les quatre ou six heures où elle l’a surveillée ?

"Elle a crié, elle vous a suppliée !"

"Je ne peux pas vous croire, madame ! Elle a crié, elle vous a suppliée !", a dit Me Seban. N’était-elle pas attachée ? Blême et le visage fermé, l’accusée a répondu évasivement, assurant qu’elle avait laissé Estelle dans sa chambre et fait le ménage dans la maison…

Fourniret a-t-il abusé de la fillette ? "Il a fait une tentative mais n’a pas réussi", a-t-elle répondu. Surtout, le président et les avocats lui ont demandé plusieurs fois pourquoi elle n’avait pas sauvé l’enfant, dont la photo projetée par la cour a bouleversé l’auditoire. "J’ai honte", a dit l’accusée sans une larme. Le procès doit s’achever mardi 19 décembre, au plus tôt.