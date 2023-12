Le Smic revalorisé le 1er janvier 2024 : de combien sera-t-il augmenté ?

Une revalorisation du Smic a été annoncée au 1er janvier 2024 après les chiffres de l’Insee sur l’inflation publiés ce vendredi 15 décembre. Cette revalorisation automatique permettra aux personnes payées au Smic recevront entre 15 € et 20 € de plus par mois.

Le montant du Smic va être valorisé entre 1,13 % selon l'AFP et 1,15 % selon Les Echos, le 1er janvier 2024, suite à l’inflation qui atteint 3,5 % sur un an, au mois de novembre 2023.

Depuis le 1er mai, le Smic est de 1 747,20 € brut et de 1 383,08 € net. La dernière hausse datait du 1er mai 2023. Cette hausse de 1,1 % équivaut à un montant supplémentaire situé entre 15 € et 20 € de plus par mois.

Le salaire minimum légal sera porté à 1 766,92 € brut, soit une hausse de 19,72 € précisent nos confrères des Echos.

Au 1er janvier 2024, le montant net mensuel s'élèvera donc à 1 398 €, au lieu des 1 406 € espérés le 30 novembre 2023 à la suite de la publication du rapport annuel d'un groupe d'experts sur le Smic, souligne le site Moneyvox.

Augmentation automatique liée à l’inflation

Cette revalorisation automatique est due à l'inflation. Le Smic bénéficie chaque année d’une hausse mécanique au 1er janvier qui tient compte de la hausse des prix pondérée pour les 20 % de ménages aux plus faibles revenus.