Centrès. Les caminaïres fidèles au Téléthon

C’est un rituel, chaque année, les caminaïres organisent la rando solidaire du Téléthon.

Bien encapuchonnés et emmitouflés, les chevronnés de la marche ont arpenté les pentes du Viaur sous la bannière du Téléthon. Les randonneurs ont découvert un chemin nouvellement réhabilité qui laissait deviner sous la grisaille un paysage de falaises et de landes, une nature sauvage et pittoresque. Un circuit de 8 km pour les sportifs, un itinéraire plus court et plus facile pour les autres, chacun pouvait aller à son rythme.

À l’arrivée du maire, le président d’honneur des caminaïres était là pour encourager les marcheurs et tous ont partagé ensemble gâteaux maison, boissons chaudes et rafraîchissantes dans une ambiance chaleureuse.

Au nom de l’AFM Téléthon, la municipalité remercie l’association "Les caminaïres de Centrès" pour leur mobilisation renouvelée.

L’urne pour collecter les dons reste à disposition à la boulangerie de Taurines et à la mairie jusqu’au 18 décembre.

Le prochain événement au profit du Téléthon sera le concert de la chorale porté par "Yaqua chanter" qui aura lieu dimanche 11 février en l’église de Taurines.