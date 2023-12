Gelées matinales en Aveyron : nouvelles températures négatives dimanche, où fera-t-il le plus froid ?

Les prévisions de Météo France pour la matinée du dimanche 17 décembre 2023 en Aveyron planchent sur de nouvelles températures négatives dans le département. À quoi faut-il s'attendre ?

Les gelées matinales sévissaient avec moins de puissance en Aveyron à l'approche de la mi-décembre, notamment avec la pluie, qui avait élu domicile dans le département. Mais l'atmosphère humide quitte peu à peu le territoire aveyronnais... avec le retour de températures fraîches. Voire très fraîches.

"Jusqu'à -3/-4°C"

Comme l'avait écrit Météo Sud-Aveyron vendredi 15 décembre 2023 pour présenter les températures du week-end, "les températures seront stationnaires avec des gelées matinales, jusqu'à -3/-4°C", sur le territoire aveyronnais, pour la journée de dimanche. Un scénario confirmé par Météo France, dans son bulletin pour la journée de ce 17 décembre à venir.

Nant, Espalion, Saint-Affrique...

De nombreuses communes de l'Aveyron démarreront la journée avec des valeurs négatives. Au matin, il fera -3°C à Nant et Espalion, et -1°C à Villefranche-de-Rouergue et Saint-Affrique. Le thermomètre se fixera à 0°C à Rodez et Sévérac-le-Château.

Un réveil ensoleillé... mais froid en Aveyron ! Météo France - Capture d'écran

Mais en ce qui concerne les minimales, elles seront, logiquement, plus basses. Voici à quoi il faut s'attendre, ce dimanche :

-4°C à Nant

à Nant -3°C à Espalion et Villefranche-de-Rouergue

à Espalion et Villefranche-de-Rouergue -2°C à Rodez, Saint-Affrique et Sévérac

à Rodez, Saint-Affrique et Sévérac -1°C à Belmont-sur-Rance

Journée radieuse

Excellente nouvelle pour ce dernier dimanche avant les vacances de Noël : la journée sera ensoleillée sur tout l'Aveyron, avec des températures qui grimperont au-dessus de la barre des 10°C sur l'ensemble du territoire. Elles iront jusqu'à 14°C à Espalion. Il fera 13°C à Villefranche-de-Rouergue, Rodez, Millau et Entraygues.