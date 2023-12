VIDEO. Niveau des élèves, par éolien, lettre au père Noël, Gengis Khan, au menu du Grand JT des territoires

Chaque fin de semaine, Cyril Viguier propose un tour des régions à la rencontre des acteurs de l'actualité.

ÉDUCATION NATIONALE : DES MESURES CONTESTÉES PAR PARENTS ET ENSEIGNANTS

Nous reviendrons sur les mesures annoncées par Gabriel Attal, ministre de l'Éducation Nationale, pour relever le niveau des élèves français. Des mesures qui sont loin de faire l'unanimité comme a pu le constater viàOccitanie.

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE : UN PROJET DE PARC ÉOLIEN FLOTTANT

En déplacement à Fos-sur-Mer, la ministre de la Transition énergétique a rappelé les promesses de l'État pour une décarbonation optimale en 2050 et confirmé l’implantation du parc éolien flottant à notre partenaire La Provence.

PLUS QUE QUELQUES JOURS POUR ÉCRIRE AU PÈRE NOËL

Nous sommes à 10 jours de Noël et il est encore temps d’écrire au père Noël. Au total, son secrétariat officiel, installé à Libourne traitera plus d’un million de lettres et courriel. TV7 nous fera découvrir cet endroit interdit aux enfants.

GENGIS KHAN S’EXPOSE AU CHÂTEAU DES DUCS DE BRETAGNE

Nous irons avec Télé-Nantes visiter une exposition "exceptionnelle" qui aura nécessité 6 ans de travail et de négociations. Au cœur du quartier médiéval de Nantes, le château des ducs de Bretagne accueille une exposition inédite consacrée à Gengis Khan.