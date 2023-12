Guerre Israël-Hamas : le pape François suggère pour la deuxième fois qu'Israël utilise des tactiques de "terrorisme" à Gaza

Alors qu'il fête son anniversaire ce dimanche 17 décembre, le pape François déplore la mort de deux femmes et apporte son soutien aux blessés de l'attaque perpétrée samedi par des tireurs israéliens dans une paroisse catholique à Gaza.

Le pape François a de nouveau laissé entendre dimanche 17 décembre qu'Israël utilisait des méthodes s'apparentant à du "terrorisme" à Gaza, déplorant la mort de deux chrétiennes réfugiées dans un complexe religieux attaqué par Tsahal.

"Des civils non armés sont la cible de bombardements et de tirs"

Lors de sa bénédiction hebdomadaire, François a fait référence à une déclaration du Patriarcat latin de Jérusalem, l'autorité catholique en Terre Sainte, selon lequel un "tireur d'élite" des Forces de défense israéliennes (FDI) a tué deux femmes, une mère et sa fille, alors qu'elles se dirigeaient vers un couvent de religieuses situé dans l'enceinte de la paroisse de la Sainte Famille.

Selon le Patriarcat, sept autres personnes ont été blessées par balle alors qu'elles tentaient d'en protéger d'autres.

"Je continue de recevoir des nouvelles très graves et douloureuses de Gaza", a déclaré le pape François. "Des civils non armés sont la cible de bombardements et de tirs. Et cela s'est produit à l'intérieur même du complexe paroissial de la Sainte Famille, où il n'y a pas de terroristes, mais des familles, des enfants, des personnes malades ou handicapées, des religieuses."

"Oui, c'est la guerre, c'est le terrorisme"

"Certains diraient : "C'est la guerre. C'est le terrorisme". Oui, c'est la guerre. C'est le terrorisme", a-t-il ajouté.

Un porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères a déclaré que l'incident faisait l'objet d'une enquête et qu'il n'avait aucun commentaire à faire dans l'immédiat concernant les propos du pape.

La deuxième fois en moins d'un mois

C'est la deuxième fois en moins d'un mois que le pape utilise le mot "terrorisme" en parlant des événements à Gaza.

Le 22 novembre, après avoir rencontré séparément des proches israéliens d'otages détenus par le Hamas et des Palestiniens ayant de la famille à Gaza, il a déclaré : " C'est ce que font les guerres. Mais ici, nous sommes au-delà des guerres. Ce n'est pas la guerre. C'est le terrorisme."

Israël a intensifié ses bombardements sur Gaza dans la nuit du samedi 16 au dimanche 17 décembre, tuant au moins 40 personnes, selon des sources palestiniennes.