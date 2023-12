Rodez. Les motards de Noël place du Bourg

Pour une première, elle fut réussie. Hier, les motards aveyronnais de la fédération des motards en colère se sont mobilisés en faveur des Restos du cœur. Et de belle manière ! Ils sont en effet un peu plus de 180 à avoir joué les motards de Noël en collectant 232 jouets au cours de leur périple. Jouets qu’ils ont remis hier sur une place du Bourg plutôt calme jusqu’alors et rapidement devenue trop petite pour accueillir tous les motards et les Ruthénois.

Cette première, rendue possible grâce à Dominique, membre des FFMC12 et bénévoles aux Restos en appelle sans doute d’autres.