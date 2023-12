Qui a impressionné ? Qui a déçu ? Un sondage passe en revue l'année sportive en France, voici ce qu'il révèle

Un sondage réalisé par Odoxa pour Winamax et RTL dresse un bilan de l'année sportive en France. Qui a eu les faveurs des Français ? Qui a déçu ? Voici les réponses !

En ce 17 décembre 2023, un sondage Odoxa pour Winamax et RTL passe en revue l'année sportive en France. Qui a eu les faveurs des supporters ? Qui a déçu ? Voici ce que révèle ce sondage.

1 004 sondés

Odoxa précise, en préambule, que le sondage a été effectué sur un échantillon de 1 004 personnes, "représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, dont 240 fans de sport". L'enquête est toute fraîche, puisqu'elle a été réalisée les 13 et 14 décembre 2023.

Clarisse Agbegnenou et Antoine Dupont salués

Premier enseignement rapporté par Odoxa : la judoka Clarisse Agbegnenou et le capitaine du XV de France Antoine Dupont ont reçu les louanges des votants.

La première est arrivée en tête avec 28% des suffrages sur l'ensemble des Français, devant la skieuse Perrine Laffont (14%) et la cycliste Pauline Ferrand-Prévot (13%). Quant aux fans de sport, ils ont également classé la judoka en tête (23%) devant la cycliste (18%), mais ont choisi la basketteuse Marine Johannès pour compléter le podium (15%).

À la question de savoir quel est le sportif tricolore de l'année, il y a donc eu une lutte entre Antoine Dupont et Kylian Mbappé. Le premier a récolté 28% et 30% (respectivement pour l'ensemble des Français et les fans de sport), contre 27% et 29% pour le n°10 des Bleus. Le judoka Teddy Riner est arrivé troisième dans le sondage global (16%). Une position occupée par le nageur Léon Marchand (18%) chez les férus de sport.

La victoire face aux Blacks, la passe de 11 pour Riner...

Au rayon des performances, la victoire du XV de France face à la Nouvelle-Zélande (27-13) en ouverture du Mondial de rugby arrive en tête des deux sondages (27%), devant le 11e titre de champion du monde du judoka Teddy Riner (23 et 24%). Les Français mettent le 6e sacre mondial de Clarisse Agbegnenou au 3e rang (18%), quand les fans de sport préfèrent l'année stratosphérique de Léon Marchand dans les bassins (20%).

Le biathlon au nirvana

Quelle équipe a réalisé les meilleures performances en 2023 ? Dans les deux camps, le vainqueur est le même : c'est l'équipe de France masculine de biathlon, championne du monde de relais, avec 23 et 26%. L'ensemble des Français et le public plus restreint des fans de sport mettent la Rochelle en deuxième position (19% et 24%), avec son deuxième titre européen consécutif face au Leinster. Enfin, au troisième rang, l'équipe de France masculine de handball, arrivée en finale du Mondial fin janvier (19%) et le nouveau sacre de Paris en Ligue 1 (15%).

Qui a déçu ?

Malheureusement, l'année sportive a aussi été marquée par des désillusions. Pour les Français, le cas Paul Pogba est en tête (23%) : le champion du monde 2018 risque quatre ans de suspension à la suite d'un contrôle antidopage positif. L'élimination des Bleus en quarts de finale du Mondial de rugby arrive en deuxième (20%), devant le revers du PSG en huitièmes de finale de Ligue des Champions (14%).

Les fans de sport voient le même podium, mais pas dans le même ordre. Pour 23% d'entre eux, la sortie prématurée des Bleus de leur Coupe du monde est la déception de l'année, devant les déboires de Paul Pogba (20%) et l'élimination du PSG (15%).