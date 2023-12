Villefranche-de-Rouergue. Une soirée inédite sur l’Economie sociale et solidaire

Concilier solidarité, performances économiques et utilité sociale… Tel est le but de l’économie sociale et solidaire (ESS). Le concept a fait son chemin depuis le XIXe siècle avec la création des premières coopératives ouvrières, séduisant actuellement les jeunes générations en quête de sens.

Car au-delà d’un impératif de gestion démocratique et participatif, les entreprises de l’ESS encadrent strictement l’utilisation des bénéfices qu’elles réalisent.

Pour illustrer la façon dont l’économie sociale et solidaire répond aujourd’hui aux besoins des territoires en termes d’emploi, d’innovation et de cohésion, L’Urqr organise une conférence le lundi 18 décembre à 17 h 30 à la salle des conférences du bâtiment Interactis. Timothée Duverger, ingénieur de recherche à Sciences Po Bordeaux, animera cette conférence en s’appuyant sur le témoignage d’acteurs locaux.

L’URQR profitera de cette occasion inédite pour présenter son programme de formations pour 2024.

Inscription non indispensable mais souhaitée au 05 65 81 26 64 ou coordination@urqr.or