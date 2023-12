Decazeville. Vite lu

Téléthon. Un peu plus de 200 personnes ont assisté au spectacle du Téléthon, organisé au Laminoir de Decazeville. Elles ont apprécié la prestation des différents groupes qui se sont produits sur scène à tour de rôle : la chorale FaSiLa Chanter, Dynamik Dance, Twirling bâton, Z’Alegria et Flamenco Y Feria. Par ailleurs, le quine au Laminoir, même s’ils restaient quelques places de disponibles, a connu une fréquentation très correcte. "Il faudra sans doute changer de date l’an prochain", a confié Jean-Claude Garcia. Toujours est-il que les dons paraissent importants sur le territoire, à l’image de l’argent récolté au niveau national, qui a dépassé les chiffres de 2022. La collecte sur le Bassin et la vallée du Lot devrait suivre le même chemin positif.