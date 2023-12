Aveyron : pourquoi ce monument aux morts anime-t-il autant les débats ?

L’opposition par la voix de Territoire d’Avenir a tenu une réunion publique qui a réuni une centaine de citoyens à la salle de la Gare d'Espalion.

Dans le cadre de l’opération centre bourg, le projet de déménager le monument aux morts sur le parvis de l’Eglise continue de susciter des remous (lire notre édition du 28 novembre dernier, NDLR) au point de s’inviter dans le débat politique. En ce sens, l’opposition municipale par la voix de Guillaume Septfonds avec Territoire d’Avenir, a organisé une réunion publique, à la salle de la Gare qui a réuni une centaine de personnes sur le thème : "Monument aux morts, parvis de l’église, jardin de l’Europe, place de la Résistance."

Après une présentation de deux esquisses du parvis de l’église avec le monument aux morts ainsi que les plans de l’aménagement du centre bourg, il a été pointé du doigt la suppression de places de stationnement de la contre-allée, place de la Résistance et devant l’église. L’absence de concertation a été soulevée par l’assistance : "Pas de consultation, tout se fait en catimini" ou encore : "On sent que la réunion arrive un peu tard."

Et d’évoquer le poids historique : " La terre du monument au Morts provient en partie de Verdun, témoignage d’anciens. On nous embête pour le moindre changement de lucarne à cause de l’église et là c’est le silence sur la démolition du mur. "

Au niveau architectural, Guillaume Septfonds a toutefois précisé que lors de la deuxième réunion sur le sujet, Thierry Rudelle, ingénieur des bâtiments de France, aurait déclaré "que les bâtiments de France étaient d’accord et que l’ensemble était cohérent au regard des plans."

Stationnement, financement voire recours au tribunal administratif ont été évoqués par l’assemblée.

Manifestation ce mardi soir ?

Celle-ci a décidé de se retrouver pour manifester ce mardi 19 décembre à 18 heures devant la mairie au moment où se tiendra un conseil municipal fermé sur le sujet. Un point qui n’a pas manqué de soulever un tollé dans le public. Ce à quoi Eric Picard, maire, s’explique, pour lever toute ambiguïté : "Il s’agit en réalité de la troisième réunion avec l’ensemble des commissions concernant l’aménagement du centre bourg à laquelle sont conviées majorité et opposition comme lors des précédentes réunions."